Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области за сутки достигло 165 человек

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 759. Фото: Алексей Кунилов

На территории Свердловской области за прошедший день выявили ещё 165 случаев коронавируса. Общее число заразившихся COVID-19 в России за минувшие сутки составило 17 611 человек.

На территории региона от опасной инфекции излечились более 85 тысяч человек, в том числе 143 - за последний день. На лечении официально остаются порядка 2,5 тысячи ковид-пациентов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 759, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. За день на Среднем Урале от инфекции и вызванных ею осложнений скончались 15 человек. Общее число летальных случаев от COVID-19 в области составило 3678.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+34), Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов.

Состояние 337 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях.

Днём ранее стало известно о 159 новых случаях коронавируса в регионе. Сегодня Средний Урал делит с Ростовской областью восьмую строчку антирейтинга среди субъектов федерации по числу выявленных ковид-пациентов.