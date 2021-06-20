Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
20 июня 2021, 13:20

Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области за сутки достигло 165 человек

коронавирус

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 759. Фото: Алексей Кунилов

На территории Свердловской области за прошедший день выявили ещё 165 случаев коронавируса. Общее число заразившихся COVID-19 в России за минувшие сутки составило 17 611 человек.

На территории региона от опасной инфекции излечились более 85 тысяч человек, в том числе 143 - за последний день. На лечении официально остаются порядка 2,5 тысячи ковид-пациентов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 759, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. За день на Среднем Урале от инфекции и вызванных ею осложнений скончались 15 человек. Общее число летальных случаев от COVID-19  в области составило 3678. 

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+34), Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сысертского и Талицкого городских округов.

Состояние 337 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 

Днём ранее стало известно о 159 новых случаях коронавируса в регионе. Сегодня Средний Урал делит с Ростовской областью восьмую строчку антирейтинга среди субъектов федерации по числу выявленных ковид-пациентов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.06.2021, 15:37 / Общество
Президент РФ поздравил медиков и анонсировал новую модель оплаты их труда
20.06.2021, 14:57 / Общество
Площадь пожара в свердловском заповеднике «Денежкин камень» увеличилась в 4,4 раза
20.06.2021, 13:49 / Общество
COVID-19 в России продолжает наступать: выявлено ещё 17 611 случаев заражения
20.06.2021, 13:20 / Общество
Число заразившихся коронавирусом в Свердловской области за сутки достигло 165 человек
20.06.2021, 12:35 / Спорт
Уральские боксёры завоевали Кубок России