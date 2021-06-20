Глава Минтруда предупредил россиян об угрозе отстранения от работы при отсутствии прививки от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 становится обязательной. Фото: Алексей Кунилов

Работника, что не сделал прививку от COVID-19, можно отстранить от работы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По словам главы ведомства, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить от работы. Он считает, что отстранение должно действовать на период проведения обязательной вакцинации.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов (федерации — прим. ред.), — пояснил Антон Котяков. Другими словами, решение принимают власти регионов. Если соответствующее решение принято на уровне региона, то для работников, которые поименованы в документе, вакцинация становится обязательной.

Как передаёт ТАСС, министр считает, что, если явных причин для отказа в вакцинации у гражданина нет, то во время пандемии его можно отстранить от работы без сохранения зарплаты.

Как писала «Областная газета», за последние сутки в России лабораторно подтверждено 17 611 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых составляет 5 316 826, а суточный прирост составил 0,33%.