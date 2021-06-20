На катерочке музыка играет

Скоро на борту нового каменского кораблика появится его имя Фото: пресс-служба Каменск-Уральский

Этим жарким летом водные прогулки стали особенно популярны у свердловчан. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле туры по акватории пруда организуют предприниматели, а в Каменске-Уральском есть муниципальный катер, курсирующий по Исети. «Облгазета» узнала, где ходят судна и сколько стоят освежающие прогулки.

Как вы судно назовёте…

На лодочной станции «Металлист» в Каменске-Уральском пассажиров ждут три кораблика – два частных и один муниципальный марки «Stels». Недавно жителям предложили придумать для него название.

– Катер ходит в рейсы второй год и пользуется популярностью у каменцев. Хочется, чтобы имя у кораблика было звучное и с местным колоритом. Автор лучшего варианта получит сертификат на двухчасовую прогулку на кораблике. Он сможет прокатиться по Исети с семьёй и друзьями, – сообщил начальник управления по физкультуре и спорту администрации Каменск-Уральского ГО Павел Гиматов.

Уже начали поступать предложения. Варианты названия катера от жителей: «Бажов», «Громов», «Малахит», «Исетская стрела»… Окончательный выбор имени намечен на конец июня, а затем его нанесут на борт судна.

Самый востребованный маршрут муниципального прогулочного катера – до скалы Каменные ворота. На двухчасовое удовольствие придётся потратить 500 рублей взрослому пассажиру и 400 – ребёнку. Путешествие до более удалённой скалы Мамонт обойдётся на 100 рублей дороже.

Тагильская флотилия

На берегу Тагильского пруда установлено несколько причалов, где желающих прокатиться по акватории ждут юркие катерки, неспешные речные трамвайчики и двухэтажные прогулочные веранды. Флотилия солидная – не зря же тагильчане являются зачинателями уральских водных развлечений постсоветского периода. Прогулочные моторные суда здесь ходят с начала нулевых.

Протяжённость водоёма достигает 20 километров, поэтому разгуляться есть где. В будни пассажиров совсем немного, и зазывалы прогуливаются по набережной с известным всем российским курортникам приглашением: «Красивые девушки путешествуют с нами, а некрасивые проходят мимо!». Заполучить свадебную компанию – для капитанов большая удача. На борту гостям разрешают громко петь, провозглашать тосты и танцевать.

Большая конкуренция сдерживает цены. Совершить стремительный вояж на быстроходном катере здесь предлагают всего за 150 рублей. Плата за получасовую прогулку на трамвайчике вдоль берега составляет 200 рублей.

Отходим от Плотинки

Цены на водные прогулки в Екатеринбурге вдвое (а иногда и втрое) выше, чем в Нижнем Тагиле, а маршрут короче.

– Отходим от Плотинки – это самое людное место. Пока ремонтируют Макаровский мост, мы под ним не ходим. Прогулки длятся 15 минут. Люди прокатятся, а потом возвращаются, значит, им нравится, – рассказывает предприниматель Василий Карпов.

Василий Иванович занимается прогулочным бизнесом с 2009 года, раньше сам проектировал и строил суда. Жители областной столицы хорошо знают его катер «Чёрная жемчужина», который ходит под пиратским флагом. Несмотря на сезонность бизнеса, он достаточно рентабелен.

– Навигация у нас длится до четырёх месяцев, спрос на услуги позволяет держаться на плаву. Даже в 2020-м, когда нам дали поработать всего два месяца, удалось обойтись без убытков, – делится Василий Карпов.

Его оптимизм разделяют далеко не все капитаны. Например, в Новоуральске этой весной был продан катер «Ромео», на котором местные жители не только совершали прогулки по Верхнейвинскому пруду, озеру Таватуй, но и отмечали праздники до поздней осени.

– Намоторился, – коротко объяснил продажу капитан Александр Скрябнев.

Другие территории только мечтают о собственном водном транспорте. Так, в соцсетях жители Верхней Туры обсуждают дополнение обновлённой набережной причалом с речным трамвайчиком. Пусть всё так и будет.

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Из истории уральского судоходства (врезка):

В Нижнем Тагиле в первой половине XIX века действовала небольшая верфь на мысу Корабельном. Там было собрано три парохода. Один из них служил прогулочным судном для господ Демидовых . Позднее по Тагильскому пруду заводскими перевозками занимался пароход «Тагил». При советской власти его хотели перепрофилировать в прогулочный, но починить не смогли.

. Позднее по Тагильскому пруду заводскими перевозками занимался пароход «Тагил». При советской власти его хотели перепрофилировать в прогулочный, но починить не смогли. На месте стадиона «Динамо» когда-то протекала река Мельковка – самая широкая в окрестностях Екатеринбурга. По ней ходили небольшие суда, а на заводе Ятеса, стоявшем на берегу, изготовляли пароходы, шхуны, катера и железные баржи, о чём упоминает справочник 1910 года.

Летом 1948 года на Нижнесалдинском пруду затонула баржа, перевозившая пассажиров. Погибли 60 человек.

Будьте бдительны! (врезка):

За безопасностью жителей на речных катерах и лодках следит Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. В летний период проверки проходят практически ежедневно – инспекторы проверяют права на водное судно, наличие спасательных жилетов у пассажиров и водителей. В прошлом году ГИМС выявила свыше 20 судовладельцев-нарушителей – большинство не имели спасательных жилетов для пассажиров. Сотрудники МЧС призывают уральцев внимательно относиться к собственной безопасности. А владельцам лодок и катеров напоминают: за управление маломерным судном, не прошедшим техническое освидетельствование, предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей, за управление плавсредством без прав – до 15 тыс. рублей, а за управление незарегистрированным судном – до 20 тыс. рублей.

Часть тагильской флотилии Фото: Галина Соколова

Прогулка по пруду с ветерком – лучшего отдыха в жару не придумаешь Фото: Галина Соколова