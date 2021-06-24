Татьяна Мерзлякова выслушала претензии жителей Калиновского по поводу транспортно-логистического центра

Омбудсмен призвала администрацию Екатеринбурга учесть пожелания жителей посёлка при проектировании центра. Фото: сайт свердловского омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила посёлок Калиновский, где встретилась с местными жителями, недовольными строительством транспортно-логистического центра. Омбудсмен призвала администрацию Екатеринбурга учесть пожелания жителей посёлка при проектировании центра.

Татьяна Мерзлякова предложила участникам встречи выслушать представителя застройщика Олега Завалюева и задать ему вопросы о перспективах строительства центра. Также омбудсмен посчитала необходимым озвучить позицию администрации Екатеринбурга, представитель которой Алексей Черноскутов также прибыл в Калиновский.

Спикеры ответили на вопросы жителей посёлка о мощности транспортно-логистического центра, его влиянии на экологию и возможные перспективы засыпки водоёмов и вырубки лесов. Особенно сильно участников встречи интересовали вопросы перспектив развития и благоустройства населённого пункта.

В свою очередь, Уполномоченный по правам человека призвала застройщика выслушать претензии и предложения местных жителей, а также предоставить им возможность ознакомиться с подробной документацией данного проекта. Также Татьяна Мерзлякова заявила о необходимости мэрии Екатеринбурга учесть пожелания, поступившие из Калиновского.

Как сообщается на сайте свердловского омбудсмена, жителям посёлка предложили выбрать координаторов, которые обобщат все вопросы и предложения для переговоров с администрацией уральской столицы. Кроме того, Татьяна Мерзлякова объявила о запуске в конце июня горячей линии по вопросам строительства транспортно-логистического центра.

Напомним, соглашение о создании на территории Свердловской области транспортно-логистических центров было подписано в июле прошлого года. Подобные грузовые хабы позволят вывести из крупных городов часть грузовых потоков, снизить финансовые издержки и увеличить скорость перевозок.

Читайте также:

14 мэров подписали соглашение о развитии Екатеринбургской городской агломерации.