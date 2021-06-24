Кабмин РФ выделил МВД 30 миллионов на закупку Конституций для вручения с паспортами

Министерству внутренних дел РФ выделят 30 млн рублей на закупку изданий обновлённой Конституции России для выдачи гражданам вместе с их первыми паспортами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Деньги выделяются из резервного фонда кабмина.
"Выделить МВД России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 30000 тыс. на закупку изданий Конституции РФ (в актуальной редакции) в целях реализации мероприятий по ее вручения одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации.
Кроме того, Конституцию будут выдавать лицам, которые приобрели российское гражданство, кроме тех, кто подавал заявление о приёме в гражданство РФ в диппредставительства или консульские учреждения.
МВД России должно будет проследить за целевым использованием выделенных бюджетных ассигнований и предоставить отчёт о работе до 1 февраля 2022 года.
Напомним, постановление о вручении Конституции при получении первого паспорта было подписано Михаилом Мишустиным в мае 2021 года.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля. Общая явка по России составила 67,97%. Всего проголосовали 74 114 014 избирателей. Поправки поддержали 77,92% голосовавших.