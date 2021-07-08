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8 июля 2021, 17:56

Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина исключить заброшенную больницу в «Зелёной роще» из реестра памятников

заброшенная больница

Губернатор передал главе Правительства РФ письменное обращение. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой об исключении заброшенного здания больницы скорой помощи в парке «Зелёная роща» в Екатеринбурге из реестра объектов культурного наследия. Это произошло во время рабочего визита председателя Правительства РФ в Свердловскую область.

Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина, принятие такого решения необходимо для создания на этом месте современного многофункционального медицинского центра на принципах государственного-частного партнёрства.

Ранее о намерении восстановить больницу заявлял председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. Он сообщил о готовности реализовать проект совместно с гендиректором УГМК Андреем Козицыным.

Напомним, в начале ноября 2020 года здание выставили на торги. За сам объект культурного наследия регионального значения, расположенный в «Зелёной роще», просили 1 рубль 20 копеек. Однако позже от проведении торгов решили отказаться.

Областная газета Свердловской области

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