В Москве заболеваемость COVID-19 пошла на спад, а в Крыму — в рост

На полуострове за день обнаружили 368 заразившихся коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что ситуация по заболеваемости на сегодняшний день несколько стабилизировалась. По его словам, наблюдается некоторое снижение числа заражений за сутки. Между тем, столица по-прежнему переживает сложные времена, добавил мэр.

Дела в Крыму, куда на отдых отправляются многие россияне, сейчас становится всё более напряжённой. Максимальный суточный прирост по числу заболевших за день на полуострове составил 368 человек. Об этом доложил губернатор Сергей Аксёнов.

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, девять случаев завозные из-за границы», - написал глава региона в соцсетях.

Предыдущий антирекорд в республике фиксировался 13 января, тогда суточный прирост составил 360 человек.

От метим, что заболеваемость в Свердловской области также продолжает расти. Если вчера, 10 июля, регион находился на седьмой строке антирейтинга с 393 заболевшими, то сегодня поднялся на строку, обогнав по этому показателю обширный Красноярский край (+408).