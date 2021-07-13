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Общество
13 июля 2021, 15:02

В Екатеринбурге за 120 миллионов отремонтируют студенческое общежитие на 8 Марта

общежитие

Капремонт общежития должен завершиться 15 декабря 2021 года. Фото: Google Карты.

В Екатеринбурге запланирован капитальный ремонт общежития на ул. 8 Марта, 82. В учебный период в нём проживают студенты Уральского государственного горного университета (УГГУ).

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, максимальная стоимость работ оценивается в 120 млн 015 тыс. рублей. Источник финансирования - средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В техзадании уточняется, что "выполнение работ не должно препятствовать работе учреждения или представлять угроз для сотрудников и посетителей учреждения". Также известно, что капремонт должен быть завершён до 15 декабря текущего года.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 2 августа. Дата определения подрядчика не уточняется.

По данным сайта УГГУ, всего у вуза четыре благоустроенных корпусах общежитий - корпус "А" на 8 Марта, 82, "Б" на 8 Марта, 84/Большакова, 78а, "Г" на 8 Марта, 82 б и "Д" на Ленина, 54/6. Общее количество жилых помещений - 651. Отмечается, что для любителей физкультуры и спорта в общежитиях есть спортивные и тренажёрные залы.

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Областная газета Свердловской области

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