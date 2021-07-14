Уральские тиктокеры стали победителями всероссийского конкурса

В роли экскурсоводов - Виолетта Козлова, Сергей Худорушков и Сергей Кораблёв. Фото: скриншоты видеороликов в TikTok/ Ольга Кошкина

Школьники из трёх свердловских городов - Верхнего Тагила, Ирбита и Заречного - стали победителями всероссийского конкурса видеороликов "Страна открытий", который организовал Ростуризм совместно с Комитетом по туризму города Москвы на платформе TikTok.

Участникам предложили снять видеорассказ продолжительностью не более трёх минут о туристических достопримечательностях своего города или посёлка и выложить его в TikTok. Конкурс вызвал огромный интерес: всего в нём приняли участие 25 тысяч подростков от 15 до 17 лет со всех регионов страны. Экспертное жюри, в состав которого вошли кумир миллионов подростков, блогер Даня Милохин, телеведущие Дмитрий Борисов и Ирада Зейналова, балетмейстер Алла Духова, а также режиссеры, фотографы и представители органов власти, выбрало сто лучших работ.

В их число вошёл ролик о Верхнем Тагиле, который сняла команда воспитанниц школы № 4 вместе с педагогом дополнительного образования центра "Точка роста" Еленой Чуркиной. В кадр попали Знаменская церковь, Дворец культуры, историко-краеведческий музей и Набережная огней.

-Это первая наша победа такого уровня,- говорит Елена Чуркина.- Девочки с большим энтузиазмом подошли к созданию ролика - сами отбирали локации, продумывали текст. Мы немного шокированы тем, что были отобраны среди тысяч других заявок. И невероятно рады тому, что Верхний Тагил увидела вся страна.

17-летний ирбитчанин Сергей Худорушков провёл экскурсию по Ирбитскому государственному музею изобразительных искусств, а юный житель Заречного Сергей Кораблёвпримерил роль ведущего шоу "Орла и решка" и показал самые красивые, по его мнению, места в городе.

Как прокомментировала замглавы Ростуризма Елена Лысенкова, конкурс позволил по-новому, глазами молодёжи взглянуть на потенциал российских городов.

-Мы по-новому узнали о Москве, Карелии, Чувашии, Удмуртии, открыли популярные молодежные точки в Ставрополье и Краснодарском крае, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, – приводятся её слова на сайте ведомства. – Нашей главной задачей было привлечь ребят к теме туризма и путешествий по стране: каждый из участников на доступном для сверстников языке и в популярном видео-формате представлял свой регион как уникальное место, которое обязательно нужно посетить. Надеюсь, нам это удалось, мы получили очень интересные видео-проекты, которые, действительно, вдохновляют на путешествия.

В августе победителей ждёт награждение в Москве и путешествие по российским городам вместе с известными блогерами и режиссёрами (их список пока не называют). Известно, что школьники посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару и познакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов.