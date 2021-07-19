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19 июля 2021, 14:02

Евгений Куйвашев потребовал запретить любое строительство в парке на Ясной

Дендропарк

Губернатор посетил дендрарий и «собачий» парк на Ясной. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июля отправился с инспекцией по Ленинскому району Екатеринбурга. По итогам проверки глава региона поручил привести все парки и скверы центральной части столицы Урала в порядок, а особое внимание уделить вопросу замены тополей, пух которых доставляет горожанам неудобства, а иногда и серьёзные проблемы.

Евгения Куйвашева во время ревизии сопровождала ландшафтный дизайнер и идейный вдохновитель фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, они осмотрели парк им. 50-летия ВЛКСМ на Ясной, получивший народное название «собачий», так как горожане любят здесь выгуливать домашних питомцев.

Здесь расположено несколько небольших прудов, соединённых между собой протоками, которые пересыхают в жару. В дожди и после таяния снега пруды, напротив, переполняются. По словам губернатора, уже разработан хороший эскизный проект, который предусматривает создание зон для прогулок, отдыха, игр, специальную площадку для выгула собак. Он напомнил, что в сборе предложений для этого проекта поучаствовали более двух тысяч екатеринбуржцев. «Надо заняться воплощением всех этих задумок. Надо смотреть, в какие программы можно включить реконструкцию этого парка», — заявил Евгений Куйвашев, добавив, что на любые планы по застройке территории парка нужно наложить мораторий, чтобы горожане были уверены, что парк у них не отберут.

Губернатор отдельно остановился на теме замены тополей на другие деревья. Он поручил изучить наиболее успешные практики, в том числе столичный опыт. По его словам, соответствующую программу можно реализовать за 10-15 лет.

Евгений Куйвашев посетил и другую излюбленную жителями и гостями города площадку - Дендропарк на улице 8 марта. Часть этой особо охраняемой природной территории занимают оранжереи с редкими растениями. При этом тепличное хозяйство обветшало и нуждается в реконструкции. Внимания требует и другая инфраструктура дендрария. В частности, не решён вопрос выхода к реке Исеть, на территории парка имеются неблагоустроенные тропинки, но необходимая для проведения работ проектная документация у парка отсутствует.

Помимо этого, глава Среднего Урала лично проверил ход реконструкции спорткомплекса «Юность». Здесь к Универсиаде-2023 должен завершиться капитальный ремонт бассейна. На время работы спортсмены тренируются в других бассейнах или находятся на летних сборах.

Подводя итоги рабочей поездки по Ленинскому району Екатеринбурга, Евгений Куйвашев поручил проводить реконструкцию всех общественных пространств так, чтобы не возникало никаких споров и конфликтов.

Напомним, что в минувшую субботу, накануне Дня металлурга, губернатор посетил с рабочим визитом Первоуральск. Он осмотрел отличные от гостевых маршруты и постарался узнать о реальных проблемах местных жителей. Экскурсию по городу главе региона провела местная журналистка. «Обсудили всё. Ремонт моста, пробки, нехватку мест в школах и детских садах, отсутствие освещения в посёлке Молодёжный», - рассказал по итогам поездки Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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