Названы свердловские города-лидеры по вакцинации членов избиркомов

В общей сложности, вакцину «Спутник V» сегодня поставили более 100 человек. Фото: Галина Соловьёва

В преддверии предстоящих в сентябре выборов в Свердловской области продолжается вакцинация членов избирательных комиссий. 19 июля в администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга была организована работа прививочного пункта для членов избиркомов.

Фото: Галина Соловьёва

В общей сложности, вакцину «Спутник V» поставили более 100 человек. Среди тех, кто сегодня поставил прививку — председатель Верх-Исетской ТИК Денис Устинов. Для него вакцинация привычная часть жизни и ответственного подхода к здоровью.

"Я давно для себя решил что буду вакцинироваться. Настроен позитивно. Я люблю охоту и рыбалку, поэтому систематически вакцинируюсь против клещевого энцефалита. Весной сделал эту прививку, а сейчас, спустя полтора месяца, врачи рекомендовали привиться против ковида. Сегодня так сложилось, что есть и время и возможность — откладывать времени нет. Оказываем коллегам организационную помощь, предоставляем необходимые формы медицинских документов", — рассказал Денис Устинов.

Добавим, что на сегодняшний день привито около 60% сотрудников Верх-Исетской ТИК.

Фото: Галина Соловьёва

Вакцинация проводится в добровольном порядке. Лидерами по доле привитых против коронавируса в системе избирательных комиссий стали Среднеуральская ТИК (87%), Рефтинская ТИК (86%) и Слободо-Туринская ТИК (81%).

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

"Вакцинация членов участковых избирательных комиссий, как и всех жителей области, стартовала в начале года. Мы строго следуем принципам добровольности, но стараемся донести необходимость сделать прививку каждому, кто в течение трёхдневного голосования будет работать на избирательных участках. Всего обеспечивать голосование будут 25 тысяч челнов УИК — это огромное количество людей. Традиционно, членами являются педагоги. Кто-то уже вакцинировался добровольно в марте-апреле, кто-то ставит прививку сейчас", — рассказала официальный представитель Избирательной комиссии Свердловской области Анна Абсалямова.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Ранее «Областная газета» рассказывала, как в регионе готовятся к предстоящим 17, 18, 19 сентября выборам. Помимо вакцинации члены избиркомов проходят обучение.