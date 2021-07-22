В Екатеринбурге социальная карта позволит получить детское питание и льготные лекарства

В Свердловской области выдано 75 тысяч карт. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал о перспективах развития проекта «Единая социальная карта» (ЕСК), внедряемом на территории Свердловской области и столицы Урала. Новые возможности изначально станут доступны жителям Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

По словам Андрея Корюкова, сегодня многофункциональная карта позволяет получать самые разнообразные услуги в электронном виде. На сегодняшний день успешно функционируют банковское, транспортное и торгово-сервисное приложения карты. Он напомнил, что проект был запущен в августе 2020 года. «По единой социальной карте можно получить достаточно большое количество услуг от предприятий-партнёров торговли, общественного питания, музеев и так далее. Уже выдано 75 тысяч карт в целом по области, в том числе 18 тысяч – в Екатеринбурге», - рассказал Андрей Корюков в эфире радио «Город FM».

Заместитель мэра сообщил, что будут расширяться направления, связанные с транспортной сферой, медициной. Так, например, планируется с помощью ЕСК выдавать в торговых сетях Екатеринбурга детское питание. «По единой социальной карте можно будет получить бесплатное питание для детей в возрасте до 3 лет. И не надо будет каждый месяц ходить к врачу, который выписывает нужные документы. Другой перспективный проект, связанный с ЕСК, – получение льготных лекарств. Опять же без хождения по врачам можно будет получить лекарства в аптеках, работающих в этой системе», - проинформировал Андрей Корюков.

Как писала «Областная газета», на единую социальную карту перечисляются социальные выплаты и пособия, с помощью карт можно оплачивать проезд в общественном транспорте, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями. В перспективе ЕСК станет единым электронным документом свердловчан.