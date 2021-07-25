В России за день выявили 24 072 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в России коронавирус лабораторно подтвердили у 24 072 человек в 85 регионах. Таким образом с начала распространения COVID-19 в стране нарастающим итогом выявлено 6 126 541 случай заражения коронавирусом.
Больше всего инфицированных в течении дня нашли:
- в Москве (+2 191 за сутки),
- в Подмосковье (+1 934),
- в Санкт-Петербурге (+1 937),
- в Нижегородской области (+534),
- в Свердловской области (+491).
За день в связи с выздоровлением в России выписано 18 678 человек. А за всё время с момента распространения я инфекции - 5 490 634.
За последние сутки в России от корронавируса и вызванных им осложнений умерло 779 пациентов. За весь период - 153 874 человека.
По данным Роспотребнадзора,под медицинским наблюдением остаются 1 257 238 пациентов.
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