В России за день выявили 24 072 новых случая заражения COVID-19

За сутки в стране было выписано 24 072 пациентов, переболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус лабораторно подтвердили у 24 072 человек в 85 регионах. Таким образом с начала распространения COVID-19 в стране нарастающим итогом выявлено 6 126 541 случай заражения коронавирусом.

Больше всего инфицированных в течении дня нашли:

в Москве (+2 191 за сутки),

в Подмосковье (+1 934),

в Санкт-Петербурге (+1 937),

в Нижегородской области (+534),

в Свердловской области (+491).

За день в связи с выздоровлением в России выписано 18 678 человек. А за всё время с момента распространения я инфекции - 5 490 634.

За последние сутки в России от корронавируса и вызванных им осложнений умерло 779 пациентов. За весь период - 153 874 человека.

По данным Роспотребнадзора,под медицинским наблюдением остаются 1 257 238 пациентов.

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