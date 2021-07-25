За сутки в Свердловской области выявили 491 случай заражения COVID-19

Количество смертей от коронавируса на Среднем Урале остаётся высоким — 18 человек за день. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 491 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В итоге COVID-19 на Среднем Урале с начала распространения инфекции заразились 104 424 человека.

По оценкам медиков, состояние 747 госпитализированных является тяжёлым. 356 из их числа находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (+160), Алапаевского района, Арамиля, Артёмовского, Артей, Асбеста, Ачита, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Уральского, Невьянска, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Шалинского городских округов.

С болезнью за последний день справились 427 человек. Общее число выписанных с начала вспышки заболевания в регионе достигло 97 151 случая.

В течение суток от коронавируса и вызванных им осложнений в Свердловской области умерло 18 пциентов, а за всё время - 4 243.

Днём ранее на Среднем Урале выявили 488 заболевших коронавирусом.