В конце июля на Среднем Урале ожидаются прохладные ночи и тёплые дни

Сегодня в Екатеринбурге будет +21...+23ºС. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики дали прогноз на конец июля. С четверга по субботу включительно жителей Свердловской области ожидают прохладные ночи и тёплые дни.

По данным Уральского гидрометцентра, минувшей ночью столбики термометров опускались до +1 градуса. Днём же воздух должен прогреться до +13...+18ºС, на юге региона - до +23ºС. Свердловчан предупреждают о кратковременных дождях и ветре с порывами до 15 м/с.

В ночь на пятницу будет +9...+14ºС, на севере только +4ºС, а днём - до +18º...+23ºС. 31 июля ожидается +10...+15ºС, на севере области до +5ºС в тёмное время суток и +24...+29ºС - в дневные часы.

В Екатеринбурге сегодня столбики термометров покажут +21...+23ºС. В последующие два дня - +19...+21ºС и +25...+27ºС соответственно.

Добавим, 29-31 июля местами на востоке Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность, а на крайнем юго-востоке - чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).