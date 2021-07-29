Екатеринбуржцу со страйкбольным автоматом грозит до 15 суток ареста

Мужчине грозит либо штраф, либо арест на 15 суток. Фото: скриншот из видео ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудники екатеринбургской полиции возбудили административное дело в отношении мужчины, который 28 июля гулял по жилому комплексу "Мичуринскому" с автоматов в руках. Ему грозит либо штраф, либо арест на 15 суток.

Напомним, вчера жители ЖК "Мичуринского" в Екатеринбурге заметили мужчину, который гулял по улице с автоматом в руках. Полицейские опознали мужчину по записям с камер видеонаблюдения и задержали его. Сотрудники МВД установили, что 31-летний Никита Рыжиков носил с собой страйкбольный автомат.

"В отношении задержанного мужчины сотрудники полиции из отдела №8 УМВД по Екатеринбургу возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии". Данная статья предусматривает штрафные санкции или арест на срок до 15 суток", - сообщил "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина будет доставлен в суд в пятницу, 30 июля, где собранные в отношении него материалы будут рассмотрены по существу. Валерий Горелых добавил, что Никита Рыжиков сразу после задержания попросил прощения у жителей ЖК "Мичуринского" и сотрудников полиции, и пообещал впредь не повторять променада с оружием.