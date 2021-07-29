Темы дня

Общество
29 июля 2021, 13:04

Екатеринбуржцу со страйкбольным автоматом грозит до 15 суток ареста

Мужчина с автоматом

Мужчине грозит либо штраф, либо арест на 15 суток. Фото: скриншот из видео ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудники екатеринбургской полиции возбудили административное дело в отношении мужчины, который 28 июля гулял по жилому комплексу "Мичуринскому" с автоматов в руках. Ему грозит либо штраф, либо арест на 15 суток.

Напомним, вчера жители ЖК "Мичуринского" в Екатеринбурге заметили мужчину, который гулял по улице с автоматом в руках. Полицейские опознали мужчину по записям с камер видеонаблюдения и задержали его. Сотрудники МВД установили, что 31-летний Никита Рыжиков носил с собой страйкбольный автомат.

"В отношении задержанного мужчины сотрудники полиции из отдела №8 УМВД по Екатеринбургу возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии". Данная статья предусматривает штрафные санкции или арест на срок до 15 суток", - сообщил "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина будет доставлен в суд в пятницу, 30 июля, где собранные в отношении него материалы будут рассмотрены по существу. Валерий Горелых добавил, что Никита Рыжиков сразу после задержания попросил прощения у жителей ЖК "Мичуринского" и сотрудников полиции, и пообещал впредь не повторять променада с оружием.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2021, 22:03 / Политика
Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования
29.07.2021, 21:14 / Общество
Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер
29.07.2021, 20:20 / Общество
В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей
29.07.2021, 19:28 / Общество
Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев
29.07.2021, 19:09 / Общество
Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции