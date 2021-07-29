Самые удачные адреса сельского туризма на Среднем Урале

Сельский колорит усадьбы Воросцовых покоряет гостей с самого порога Фото: Нина Воросцова

Сельский туризм* признан самостоятельным видом туристкой деятельности — соответствующий закон, который вносит изменения в законодательные акты «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «О развитии сельского хозяйства», подписал Президент России Владимир Путин. Новые нормы будут распространяться на туристские объекты в сельской местности и в малых городах численностью до 30 тысяч жителей. Правда, на деле этот закон несколько запоздал: сельский туризм в нашей стране существует уже давно, а в усадьбы Среднего Урала едут гости не только из ближних городов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья. Но оказалось, что с проблемами сталкиваются и в этой сфере.

Музей бабушкиных сундуков

– Вот сегодня только гостей из Москвы проводила, угощала их шаньгами, домашней лапшой из русской печи. Мясо у нас своё – держим скот на подворье, свои овощи, мёд, варенье, – рассказывает «Облгазете» жительница села Нижняя Синячиха Нина Воросцова.

Нина Петровна и её супруг Валерий Владимирович уже год как принимают на своём подворье гостей.

– Это у нас занятие пока больше для души. На жизнь зарабатываем тем, что держим своё хозяйство – коров, быков, – говорит Нина Воросцова. – Оба оставили свою прежнюю работу, занимаемся крестьянским трудом, продаём молоко, сметану, творог от своих коров. Про наше хозяйство уже многие знают и едут к нам.

Толчком к тому, чтобы заняться сельским туризмом, для Воросцовых стало и то, что рядом находится знаменитый Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, где всегда множество туристов. У части из них был запрос на то, чтобы остаться в деревне, пожить в крестьянской избе, попробовать еду из русской печки.

– Предоставить такую возможность в наших музейных условиях мы не могли, – поясняет директор Нижнесинячихинского музея-заповедника Валентина Ращектаева. – Поэтому мы договорились с местными жителями, и некоторые из них стали принимать у себя гостей.

Для этого Воросцовы построили на своей усадьбе даже специальный гостевой дом со всеми удобствами.

– Дом выдержан в русском стиле: есть печь, самовар на углях, красный угол, большие лавки, старинный шкаф для посуды, часы-ходики, – рассказывает хозяйка.

Для Нины Петровны этот дом стал ещё и своеобразным родовым музеем, где нашли своё место вещи из бабушкиных сундуков – шторы, скатерти, предметы утвари. Всё это поражает приезжих горожан, которые никогда не разжигали углей в самоваре, не готовили стряпню в печи, не брали в руки ухват. При отъезде гостям предлагают здесь и свои сувениры: разнотравье в пакетиках и мочалки из липового лыка, которые делает глава хозяйства.

Ветряная мельница

А вот в крестьянском хозяйстве «Никольская Слобода» Сысертского городского округа для привлечения туристов построили даже ветряную мельницу (см. «ОГ» №89 от 21.05.2021). Туристы едут автобусами. Многие дети впервые видят здесь коров, лошадей, овец, коз, домашнюю птицу. Для детворы здесь устраивают настоящие театрализованные представления, когда продавец местной сырной лавки превращается в кошку-хозяйку – символ «Никольской слободы», а конюх, катающий ребят на лошади, запряжённой в телегу, – в каторжанина, которого ловит урядник. А это уже погружение в историю – село-то Никольское выросло на тракте.

Сейчас это хозяйство, как и многие другие на Среднем Урале, вынуждено бороться с последствиями засухи: искать корма, чтобы спасти поголовье редкой для Урала айширской породы коров от перспективы голодной зимовки. Поэтому проекты туристического направления застопорились: не удаётся достроить мини-гостиницу, где могли бы переночевать туристы, не получилось пока запустить и практически готовую мельницу, чтобы молоть муку и печь из неё хлеб.

– Для сельского туризма нужна инфраструктура, а это немалые денежные вложения. Их нехватка – главное, что тормозит развитие туризма на селе, – считает глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Акулиничева. – Да, у нас есть зал, где мы проводим дегустацию своих сыров, есть животные, но вот где разместить гостей, чем накормить, где приготовить еду – это проблема.

Семь сельских чудес

Не хватает не только денег, но и людей, способных работать в этой сфере.

– Мы уже задумывались о том, чтобы принимать больше гостей, каждый день, но это тяжело из-за хозяйства, – сетует Нина Воросцова. – А кого-то в помощь брать не получается. Да, в селе много народа, но найти толковых помощников невозможно.

Эти слова подтверждает и Валентина Ращектаева: по её словам, крепких крестьянских подворий даже в Нижней Синячихе осталось не больше пяти, хотя проживают в селе около 700 человек. А в разруху же не повезёшь гостей.

Проблему нехватки в деревнях людей, способных поднять в них туристический бизнес, создатель и организатор фестиваля «Чусовая России» Борис Петров предлагает решать за счёт… горожан.

– Я привлекаю таких людей обратно из города в село через фестиваль, – говорит Борис Петров. – Приезжают, смотрят и многие потом покупают дома в деревнях, начинают там заниматься работой.

Сам Борис Петров проделал такой же путь и уже два года живёт в селе Чусовом, хотя дом в селе приобрёл четверть века назад. Сейчас занимается самым настоящим сельским туризмом: показывает гостям местные достопримечательности, кормит вкусной деревенской едой.

– Я и повар – вкусно готовлю и могу хорошо угостить, и гид-организатор, и автор путеводителя по селу Чусовому, и в бане могу попарить – всё в одном лице, – говорит бывший горожанин.

У Бориса Петрова есть своя страничка в социальных сетях – так его находят многие туристы даже из-за рубежа.

– Как-то раз в 2018 году одна барышня-немка приезжала на наш фестиваль и разоткровенничалась: вы, говорит, не знаете, каким богатством владеете. Им там очень не хватает нашей естественности, первозданной природы, простоты отношений, – рассказывает Борис Петров. – Не зря иностранцы говорят, что у нас так много интересного. Вот считается, что в селе Чусовом есть свои семь чудес. Какое семь! Семь умноженное на семь – это ближе к истине. Такого количества достопримечательностей хватит на любую европейскую страну.

Сам Борис Петров считает, что в деле сельского туризма мы только в самом начале пути. В этой сфере турист едет зачастую не для того, чтобы увидеть интересное место, а чтобы очутиться среди интересных людей. И таких нам нужно бы побольше.

* Под сельским туризмом понимается посещение сельской местности в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с жизнью сельхозтоваропроизводителей или безвозмездного участия в сельхозработах. При этом туристы размещаются в сельской местности, получают питание, экскурсионное обслуживание и другие услуги.

Татьяна Сенаторова работает в фермерском хозяйстве «Никольская слобода» продавцом, но когда приезжают гости, она в образе хозяйки-кошки встречает их и развлекает Фото: Алексей Кунилов