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Общество
29 июля 2021, 21:14

Усадьбу Нурова в Екатеринбурге за 100 миллионов рублей превратят в арт-кластер

Усадьба Нурова

Усадьба М. А. Нурова была построена во второй половине XIX века. Фото: скрин Яндекс.Карты, панорама.

В Екатеринбурге за 100 миллионов рублей отремонтирует усадьбу Нурова. В новом пространстве организуют арт-кластер.

Реставрацией будет заниматься корпорация "Маяк" за свой счёт, сообщает РБК.

Сейчас идёт подготовка проекта приспособления для современного использования объекта. Это необходимо для того, чтобы получить разрешение на реконструкцию в Управлении охраны памятников. Сейчас уже согласованы все предметы охраны, каждая часть усадьбы: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтажная каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой

Как сообщает издание, работы по подготовке проекта и самой реконструкции займут полтора года. Собственник здания планирует изменить концепцию усадьбы, потому что сейчас - это убыточный актив. Содержание объекта обходится в 3,5 млн рублей в год, а аренда не окупает эти затраты.

Подготовка проекта затягивается из-за отсутствия главного арендатора. При планировке необходимо учесть его потребности, чтобы избежать регулярных согласований и дополнительных затрат на переделки. Альтернативой может стать оператор, который будет управлять имуществом и регулировать заполняемость кластера.

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Областная газета Свердловской области

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