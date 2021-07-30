«А у нас для вас – концерт!»: как живёт самая большая на Урале многонациональная семья?

На три недели глава большой семьи остался на хозяйстве: он кашеварит, заплетает косички девчатам, отвозит мальчишек на занятия, меняет лампочки… Дел хватает! Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе «ОГ» запустила проект о людях, жизнь которых изменилась после публикаций газеты. Сегодня рассказываем о большой семье Абдулаевых из Большого Истока – в ней растёт восемь детей семи разных национальностей (два таджика, украинка, узбечка, киргиз, татарин, башкир и казах). Впервые мы написали о них в октябре прошлого года: после пожара Абдулаевы остались без крыши над головой. В декабре, во время пресс-конференции наш корреспондент Елизавета Порошина рассказала об уникальной семье главе региона Евгению Куйвашеву. Через 15 минут стало известно: семье помогут купить новое жильё. А уже в марте Абдулаевы отметили новоселье в Арамиле. Вчера мы приехали к ним в гости.

Маму дома не застали – Мухайё на три недели уехала вместе со старшим сыном Мусавиром на лечение в краснодарский санаторий. «Я теперь – и за папу, и за маму, – смеётся Самижон. С этой задачей он справляется безупречно, а между решением бытовых проблем мастерит фоторамки для оформления стены в коридоре, собирает с детьми модели самолётов (недавно купили 15 коробок с разными моделями – хватит на весь август!), ставит творческие номера.

В гостиной нас ждёт сюрприз – представление, посвященное… нам! Накануне ребята приготовили сценку под «Песенку журналистов» из советского кинофильма «Дайте жалобную книгу» и разучили стихи о нашей братии. А после выступления временно «конфисковали» у автора материала диктофон, чтобы разобраться, как он работает, и телефон со встроенной видеокамерой: «А я похож на оператора?»

Вниманием СМИ после вдохновляющей истории с новосельем Абдулаевы не обделены. Власти и общественные организации тоже следят за судьбой семьи.

– Помогают генеральные консульства, – рассказывает Самижон. Например, под своё крыло семью взяло генконсульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге. В сентябре нам предложили принять участие в праздновании 30-летия со дня независимости Узбекистана. Из-за коронавируса побаиваюсь везти детей на крупное мероприятие, поэтому в выходные запишем 30-минутный видеоконцерт со стихами, песнями и танцами и отправим на флешке. Сейчас готовим номера. Скучно не бывает!

Выбор места для пикника - дело ответственное! Фото: Из архива семьи Абдулаевых

Полететь в Москву? В самолёте-авиасимуляторе - легко! Фото: Из архива семьи Абдулаевых

За лето Абдулаевы успели погостить в Чебаркуле и «полетать» на авиатренажёре в Екатеринбурге. Завтра в планах – зоопарк и, если позволит погода, пикник возле пруда. В августе Самижон планирует показать детям достопримечательные места Урала. Подходящий транспорт для поездок имеется: супруги продали старый участок и купили семиместный автомобиль.

Но потехе час, а делу – время. В сентябре у старших начинается учёба: документы подали в новую школу №4. До учреждения ребята будут ездить на школьном автобусе. Детский сад, куда будет ходить Камилла, совсем рядышком – в 300 метрах от дома. Кружки – тоже в двух шагах. Девочки займутся танцами, мальчиков отдают в спортивные секции: спортзал, оборудованный в спальне, маловат. А ещё трое ребят записались в кружок авиамоделизма.

– Жизнь наладилась, потихоньку обосновываемся в новом доме. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным, – резюмирует Самижон. – А «Областную газету» снова ждём в гости!

Также в проекте: «Президент просил довести число детей до десяти… Мы задачу выполнили!»

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Первая статья о семье Абдулаевых в «ОГ» вышла через неделю после пожара – в первые дни их приютил друг главы семейства. Сегодняшняя публикация о них – уже седьмая по счёту. Фото: скриншот «ОГ»