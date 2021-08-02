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2 августа 2021, 17:00

Утверждён стандарт организации работы в свердловских МФЦ

МФЦ

Сотрудники МФЦ должны быть доброжелательны к заявителю. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловское правительство утвердило стандарт организации работы в МФЦ. Он направлен на регулирование взаимодействия работников центра с заявителями.

Как говорится в постановлении № 472-ПП, обратиться в МФЦ граждане могут соответственно с графиком его работы. Право на внеочередное обслуживание в том числе имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, граждане от 80 лет и старше.

Отмечается, что при взаимодействии с заявителями работники Многофункционального центра не могут проявлять грубость, высказывать личное мнение относительно действий федеральных и региональных органов. Также во время приёма граждан сотрудникам МФЦ не позволительно есть и разговорить по телефону.

В свою очередь работники имеют право не обслуживать агрессивных посетителей. А при необходимости даже вызвать полиции. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Напомним, ранее Правительство РФ расширило перечень предоставляемых в МФЦ услуг. Граждане получили возможность подать в МФЦ заявления на оказание материальной помощи, если они пострадали в ходе чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Кроме того, они могут обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки.

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Областная газета Свердловской области

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