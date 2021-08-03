В Свердловской области открылась горячая линия по качеству и безопасности овощей и фруктов

Получить консультацию у местных специалистов свердловчане могут в будни с 9 до 17 часов. Фото: Алексей Кунилов

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и региональном Центре гигиены и эпидемиологии начала работу горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции. Любой желающий может бесплатно получить ответы на вопросы о нормативных требованиях и рекомендации по выбору таких продуктов.

Задать свои вопросы жители Среднего Урала могут по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Операторы центра принимают звонки круглосуточно. По отдельным вопросам они перенаправляют граждан в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, жители региона могут позвонить и на местные телефоны горячей линии в будние дни с 9:00 до 17:00 вплоть до 13 августа 2021 года.

Телефоны, по которым можно обратиться по вопросам качества фруктов, овощей, ягод и грибов на территории Среднего Урала:

«Областная газета» писала, что этим летом обычные овощи из так называемого «борщевого набора» – морковь, свёкла, капуста, лук, картофель - бьют рекорды по дороговизне. Даже Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии с населением спросили, почему бананы из Эквадора стали дешевле моркови. После этого власти на местах обратили пристальное внимание на эту проблему, и цены на овощи несколько снизились. Тем не менее в Свердловской области проблема усугубилась, урожай овощей в значительной степени пострадал от засухи. 22 июля в 39 муниципалитетах был объявлен режим ЧС по засухе.