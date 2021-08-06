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6 августа 2021, 09:17

В выходные в Свердловской области сохранится тёплая погода

погода

Выходные - самое время выехать на природу. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики обещают свердловчанам тёплые выходные без существенных осадков. При этом в пятницу на регион обрушится непогода.

Местами пройдут грозы. Также ожидается ветер с порывами до 18 м/с. В связи с этим ранее было объявлено штормовое предупреждение. По данным Уральского гидрометцентра, 6 августа днём столбики термометров покажут +20...+25ºС.

В выходные будет облачно с прояснениями, без обильных осадков. В ночь на 7 августа синоптики обещают +12...+17ºС, в горах до +7ºС. Днём на севере региона - до +17...+22ºС, на юге - до +21...+26ºС. +8...+13ºС прогнозируется в ночь на 8 августа, +20...+25ºС - в светлое время суток.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня воздух будет прогреваться до +23...+25ºС.

Добавим, 6-9 августа местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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