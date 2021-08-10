Военнослужащие ЦВО отработали борьбу с боевиками на учениях в Таджикистане

Манёвры проходили с применением авиации, артиллерии и бронированной техники. Фото: Минобороны РФ.

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане сегодня, 10 августа, пройдёт завершающий день совместных военных манёвров России, Таджикистана и Узбекистана. Центральный военный округ (ЦВО) на учениях представляют подразделения специального назначения, радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе основного этапа учения мотострелковые подразделения России, Таджикистана и Узбекистана при поддержке артиллерии и авиации разгромили условное незаконное вооруженное формирование, которое перешло государственную границу на юге Таджикистана.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, по замыслу учения боевики проникли на территорию республики для совершения терактов. Экипажи самолётов Л-39 от Таджикистана обнаружили с воздуха скопления боевиков и передали координаты экипажам ударных вертолётов Ми-24, а также расчётам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», которые нанесли удары по позициям условного противника.

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения 201-й российской военной базы остановили наступление боевиков с помощью огненного вала протяжённостью 500 метров. Для этого был применён метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке.

Поддержку мотострелкам и танковым подразделениям оказывали и российские штурмовики Су-25. Лётчики нанесли групповые удары с применением более 350 неуправляемых ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим колонну легкобронированной техники и скопление живой силы противника. Авиаудары наносились на скоростях от 650 до 700 километров в час и высотах от 50 до 2 500 метров. Также лётчики отработали элементы сложного пилотирования и выполнили уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Фото: Минобороны РФ

После огневого удара по позициям условного противника мотострелки подразделений трёх стран на бронетранспортёрах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленных экипажами танков Т-72 завершили разгром основных сил боевиков. Чтобы перекрыть пути к отступлению, подразделения специального назначения Таджикистана десантировались на парашютах с самолёта Ан-26. Помощь в нейтрализации укрывшегося в горах условного противника также оказали расчёты миномётных орудий 201-й военной базы и вооруженных сил Узбекистана, выполнивших стрельбы по навесной траектории.

Кроме того, участники учения отработали совместные манёвры на сложном рельефе местности, развёртывание системы связи и управления, нормативы поражения целей и противоогневых перемещений, взаимодействие подразделений в единой оперативной обстановке.

Как писала «Областная газета», от Вооружённых сил России, Узбекистана и Таджикистана задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения ЦВО. Всего Россию на учениях представили более 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.

Стоит отметить, что совместные манёвры трёх стран проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель - отработать вопросы отражения возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.