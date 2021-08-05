У границ Афганистана стартовали военные манёвры с участием войск ЦВО

Совместное учения России, Таджикистана и Узбекистана проходят на полигоне Харб-Майдон. Фото: Павел Ворожцов

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане сегодня, 5 августа, стартовали совместные военные манёвры России, Таджикистана и Узбекистана. Центральный военный округ (ЦВО) на учениях представляют подразделения специального назначения, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Военные учения продлятся по 10 августа включительно. От вооружённых сил России, Узбекистана и Таджикистана задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения ЦВО. Всего Россию на учениях представят более 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.

Церемония открытия состоялась в Хатлонской области на приграничном с Афганистаном полигоне Харб-Майдон, сообщили в пресс-службе ЦВО Минобороны РФ. После всеобщего построения в исполнении военных оркестров прозвучали государственные гимны стран-участниц учений. Над плацем торжественно подняли национальные флаги, а участники манёвров в едином строю прошли торжественным маршем. От российской стороны в торжественном мероприятии принял участие заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Стоит отметить, что совместные манёвры трёх стран проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель - отработать вопросы отражения возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Как писала «Областная газета», в текущем году в Центральном военном округе в ходе весенней кампании в ряды вооружённых сил было призвано более 52 тысяч новобранцев. Из Свердловской области на службу отправились более четырёх тысяч призывников.