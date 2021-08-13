Спорткомплекс «Вымпел» построен в 1967 году Фото: пресс-центр «Городской вестник»

В адрес «Областной газеты» пришло коллективное письмо от ветеранов спорта Нижней Салды. Они обеспокоены плачевным состоянием спорткомплекса «Вымпел», на котором ранее проходили тренировки и соревнования по многим видам спорта. Особенно популярна площадка у любителей мини-футбола и волейбола. Объект ведомственный, он принадлежит АО «НИИМаш». Салдинцы опасаются, что актив предприятия, работающего по космической тематике, может уйти с молотка и стать очередным торговым центром.

– Непрофильное направление крайне обременительно для предприятия. Тем более что большинство зданий и сооружений находятся в аварийном состоянии и требуют значительных финансовых затрат на капремонт. В городской казне средств на содержание спортсооружения, а тем более ремонт, также нет, – написали член общественного совета ГО Нижняя Салда Александр Павлов и его товарищи по спорту.

Ветераны сделали вывод, что вскоре объект будет выставлен на торги, и город потеряет спорткомплекс. Они выразили надежду на то, что областные власти не оставят эту ситуацию без внимания, и помогут салдинцам возродить былую славу «Вымпела».

«Облгазета» выяснила: за будущее «Вымпела» можно не опасаться. Муниципалитет планирует взять спортсооружение под своё крыло. В октябре прошлого года в мэрии была создана рабочая группа по передаче комплекса «Вымпел» от АО «Научно-исследовательский институт машиностроения» в казну ГО Нижняя Салда. Глава городского округа Андрей Матвеев рассказал, как реализуется эта инициатива.

– Спорткомплекс, без сомнения, нужен городу. Состояние спортзала не аварийное, там и в этом году проходили соревнования, а вот плоскостные сооружения – стадион и волейбольную площадку нужно полностью восстанавливать, – пояснил Андрей Матвеев. – Сейчас специалисты работают над снижением инвентарной стоимости объекта. Процесс несколько задержался из-за пандемии и чрезвычайной ситуации по паводку. В следующем году планируем осуществить передачу комплекса муниципалитету.

Мэр Нижней Салды также сообщил, что для содержания комплекса и найма сотрудников муниципалитету нужны будут дополнительные расходные полномочия. По этому поводу предстоят консультации в областном министерстве физической культуры и спорта. Что касается восстановления стадиона, то и здесь город надеется на господдержку.

– Спорткомплекс «Вымпел» осматривал первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских. Он пообещал поддержать наш проект по реконструкции спортсооружений, когда они станут муниципальной собственностью, – сообщил Андрей Матвеев.

Дал глава пояснения и по превращению спорткомплекса в торговый центр:

– Чтобы изменить назначение земельного участка, необходимо провести общественные слушания, так что без ведома жителей этого не сделать. Впрочем, у городской администрации таких планов и нет.

Справка «ОГ»: «Вымпел» – не единственный спорткомплекс в Нижней Салде. В городе действует муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург» со стадионом и крытым кортом. Там ведутся занятия секций по десяти видам спорта. В этом году открывается новая лыжная база. Однако для полного охвата салдинцев, желающих заниматься спортом, недостаточно этих площадок.

Стены выдают солидный возраст спортзала «Вымпел» Фото: пресс-центр «Городской вестник»

В спортзале «Вымпела«до недавнего времени занимались футболисты и волейболисты Фото: пресс-центр «Городской вестник»