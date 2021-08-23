В Екатеринбурге здание Театра оперы и балета осовременят за 24 миллиона рублей

Сейчас фасад театра также ремонтируют. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге здания Театра оперы и балета готовят к реконструкции для его более современного использования. На эти цели потратят почти 24 миллиона рублей.

Сейчас театр ищет компанию, которая разработает концепцию сохранения и приспособления театра под современные нужды. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Предполагается, что подрядчик проведёт инженерные изыскания и комплексное научное исследование, после которого создаст эскизный проект приспособления театра под современное использование. Также они сделают историко-культурную экспертизу и разработают проектно-сметную документацию.

На эти цели готовы выделить 23 млн 929 тыс. 966 рублей. Деньги выделят за счёт субсидий из федерального бюджета. Приём заявок на участие осуществляется до 17 сентября.

Екатеринбургский театр оперы и балета включён в список объектов культурного наследия федерального значения. Он может появится на купюре, номиналом 5 000 рублей.