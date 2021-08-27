«Каждая смерть, как удар током»

Второй год у доктора Курлыкина проходит в защитных маске и комбинезоне Фото: Галина Соколова

COVID-19 поделил жизнь тагильчанина Алексея Курлыкина на две части – до и после. И не просто поделил – разрезал, словно острым ножом, ведь Алексей Юрьевич заведует отделением реанимации городской инфекционной больницы. Сюда поступают пациенты, находящиеся на грани жизни и смерти, и медики прилагают невероятные усилия, чтобы больной не пересёк эту черту.

Профессию тагильчанин Алексей Курлыкин выбрал ещё в детстве, воодушевившись примером мамы, работавшей в больнице, а вот с врачебным профилем определился не сразу. В юности хотел стать хирургом, но в пермской медакадемии выбрал педиатрический факультет. После окончания вуза прошёл обучение ещё по трём специальностям: анестезиолога-реаниматолога, инфекциониста и трансфузиолога (специалиста по переливанию крови и плазмы).

В инфекционной больнице Нижнего Тагила в доковидный период Алексей Юрьевич заведовал реанимационным отделением, где было три детских койки и три взрослых. Курлыкин был единственным реаниматологом в медучреждении, поэтому ему пригодились все полученные знания. На лечение поступали тагильчане с менингоэнцефалитом, дифтерией, тяжёлыми пневмониями и бронхитами – за год доктор ставил на ноги до 400 тяжёлых пациентов. Было в его практике несколько летальных исходов, когда не удавалось помочь младенцам.

Прошлой весной под натиском нового вируса нижнетагильская инфекционная больница кардинально изменилась: усилила парк оборудования, пополнилась специалистами. Теперь в отделении реанимации и интенсивной терапии 55 коек, здесь трудятся восемь врачей. Медучреждение «заточено» под одно заболевание, но это не значит, что доктора действуют по единой схеме.

– Ранее врач был вооружён только стетоскопом, теперь мы опираемся на данные лабораторной и инструментальной диагностики. Выясняем нюансы течения вирусной инфекции и фоновых заболеваний. В лечении бесконечное число вариаций, каждый день приходится менять тактику. У нас с пациентом есть один общий враг – время. Если человек неделю терпит высокую температуру дома, а то и на работе, то помочь ему потом бывает очень трудно, а иногда и невозможно, – говорит Алексей Курлыкин.

Дневные смены, между ними дежурства. Ночные часы дежурный врач проводит отнюдь не на диване в ординаторской. Тяжёлые больные требуют постоянного, динамического контроля и наблюдения.

– Вчера во время дежурства из другого отделения сообщили, что больная задыхается. Решил перевести её к нам. Женщина была грузной, с её транспортировкой замешкались, поэтому реанимационные действия начали на полпути. Прямо на полу проводили интубацию – ввели трубку в гортань, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей. Потом подключили к ИВЛ. Не успели закончить, как пришло сообщение, что у другого пациента произошла остановка сердца, бросился туда, – вспоминает доктор Курлыкин.

В его отделении запрещено слово «устал». После ночного дежурства врачи собирают волю в кулак и начинают новую рабочую смену. Устают физически? Конечно, но ещё больше на этой бесконечной вахте страдает их психика.

– Я, бывает, за смену 3–4 человека хороню. И каждая смерть, как удар током, – признаётся врач. – После летального случая – тяжёлый разговор с родственниками, переполненными горем и гневом. Психика надрывается, сам замечаю, что стал жёстким, как щётка.

Особенно тяжело переживает Алексей Юрьевич уход из жизни молодых пациентов, имеющих маленьких детей, ведь и самого доктора дома ждут супруга и два ребёнка, младшему всего полтора года.

– Сострадаю своим пациентам всей душой, но понимаю, что одними сочувствием им не помочь. От врачей ждут чётких профессиональных действий, и мы прилагаем все усилия, чтобы отстоять человека. Мы бьёмся за каждого, – итожит разговор доктор Курлыкин.

Досье «ОГ» Алексей Курлыкин родился в 1978 году в Нижнем Тагиле. 19 лет работает врачом в инфекционной больнице Нижнего Тагила, последние 7 лет заведует отделением реанимации. Имеет благодарность комитета по охране здоровья Государственной думы. Награждён серебряным знаком Заксобрания Свердловской области, знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и «За заслуги перед городом Нижний Тагил».