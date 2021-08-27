На Среднем Урале подсчитали зарплаты учителей и воспитателей

Средняя зарплата учителей в I полугодии составила 57 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские статисты обнародовали данные о средних зарплатах педагогов по итогам I полугодия 2021 года. Однако не все работники образовательных учреждений считают эти показатели близкими к реальности.

Как следует из информации на сайте Свердловскстата, в январе-июне этого года учителя ежемесячно получали в среднем по 57 тысяч рублей, а в январе-июне прошлого года - по 47,7 тысяч рублей. Выходит, что за год их зарплаты выросли на 19,7 процента.

Работники организаций дополнительного образования зарабатывали в месяц по 50,5 тысячи рублей (+29,5 процента), а преподаватели в вузах - по 97,1 тысячи (+6,2 процента). Самые скромные зарплаты - у воспитателей в детских садах. Они получают по 42,7 тысячи рублей, что на 11,8 процента больше, чем годом ранее.

При этом в редакцию "Областной газеты" ранее не раз поступали сообщения от педагогических работников, которые говорят о том, что официальные данные об их зарплатах сильно завышены. Так, например, жительница Асбеста Екатерина, работающая воспитательницей в одном из детсадов города, рассказала "ОГ", что в их дошкольном учреждении воспитатели зарабатывают в основном по 28-30 тысяч рублей.

- Чтобы зарабатывать более 40 тысяч, воспитателю у нас нужно работать каждый день по две смены, - добавила женщина.