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29 августа 2021, 17:05

В Екатеринбурге на мусорку выкинули мешки с посылками

стойка с посылками

Посылки должны получаться на почте, но они оказались на мусорке. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на мусорке оказались сотни посылок. Почта России заявила, что они не причастны.

Мешки с посылками были обнаружены на одной из мусорок в районе ЖБИ. Несколько горожан обратились к "Почте России" через социальную сеть "Вконтакте" с вопросом, как такое произошло. Служба через свой официальный аккаунт пояснила, что это - не их отправления.

"Мы провели расследование и выяснили: партия посылок поступила в Россию не через Почту. По этой же причине они не проходили таможенный контроль в Екатеринбурге. На фото неотслеживаемые пакеты, которые скорее всего доставляли другие транспортные компании", - ответила "Почта России".

Также в сообщении сказано, что найденные упаковки передадут коллегам из Уральского таможенного управления для дальнейшего расследования.

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Областная газета Свердловской области

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