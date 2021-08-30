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30 августа 2021, 18:13

В Екатеринбурге построят Музей оружия по проекту британского архитектурного бюро

Плотинка

Ранее архитектурное бюро выполнило проект штаб-квартиры РМК. Здание уже реализовано. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге появится Музей оружия. Его возведут по проекту британского архитектурного бюро Foster+Partners.

Такое заявление сделал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе заседания Совета неравнодушных. Он отметил, что объект станет точкой притяжения для горожан и гостей уральской столицы. 

"Музей попадёт во все туристические путеводители", — заявил градоначальник.

Напомним, ранее британское архитектурное бюро выполнило проект штаб-квартиры Русской медной компании (РМК). Здание уже реализовано. Оно расположено в центре города на улице Горького, неподалеку от набережной Исети. Дизайн фасада здания повторяет структуру кристаллической решётки атома меди, а отделка выполнена в основном из стекла и металла, по цвету напоминающих медь.

Foster + Partners — британское архитектурное бюро с головным офисом в Лондоне. Бюро было основано в 1967 году Норманом Фостером под названием "Foster Associates".

Областная газета Свердловской области

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