Пять городов Среднего Урала выиграли федеральные гранты на благоустройство

Так будет через год выглядеть набережная Невьянского пруда Фото: Проектная документация. Администрация Невьянского ГО

В Нижнем Новгороде на форуме малых городов и исторических поселений объявлены победители конкурса лучших проектов благоустройства. В их числе пять свердловских муниципалитетов: Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Они получат федеральные гранты, в сумме составляющие 350 млн рублей. Пройдёмся по улицам и набережным, где в следующем году воплотятся мечты жителей.

Игры на воде

Невьянск дебютировал в конкурсе с проектом благоустройства набережной «Калейдоскоп времени». В нём традиции демидовской столицы удачно сочетаются с современными запросами горожан. Грант для города составил 70 млн рублей.

– Набережная соединяет главные туристические объекты исторического центра города: наклонную башню, Спасо-Преображенский собор, дом купца Дождева, где работает Школа маленького иконописца, – рассказал глава Невьянского ГО Александр Берчук. – Для жителей берег пруда – любимое место отдыха. Вскоре здесь будет не только красиво, но и интересно. Появятся арт-объекты, рассказывающие об истории города, а также бассейн, плавучее кафе и площадки для спортивной рыбалки.

Краснотурьинск получит грант в 80 млн рублей и продолжит благоустраивать набережную. Это будет уже четвёртый этап масштабной стройки. С каждым годом оправа реки Турьи становится всё изысканнее. На берегу со стороны улицы Серова можно любоваться спусками к воде, романтичной ротондой и белоснежным символом реки – работой скульптора Александра Безеля.

Сейчас благоустройство набережной ведётся на противоположном берегу.

– Набережная преобразилась, и на берегу стало многолюдно, – делится житель заречного микрорайона Владимир Семёнов, – появился полуостров с подсветкой, который мы прозвали «Дубай». Вдоль берега идут пешеходные и велосипедные дорожки. Детям теперь раздолье на новых площадках.

Красивым завершением благоустройства набережной станет реализация проекта «Краснотурьинск – город открытий», разработанного компанией «Сибирская лаборатория урбанистики».

Набережная на Верхнетуринском пруду также получит продолжение. Верхняя Тура первой среди свердловских городов победила в конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году. Теперь у города есть красивая набережная, но не зря говорится, что аппетит приходит во время еды. Жители решили современно обустроить и берег пруда, соединяющий главную площадь с плотиной. Идея понравилась и отборочной комиссии конкурса – грант составил 50 млн рублей.

– Там, где был обычный тротуар под старыми тополями, сделаем пляжную зону с огромной песочницей, превратим «Тёщин мост» в амфитеатр и расположим на глади пруда экоострова, – рассказал глава Верхней Туры Иван Веснин.

Не просто улицы

Полевскому выделили 80 млн рублей на комплексное благоустройство улицы Коммунистической. По этой главной артерии северной части города можно проследить историю советской архитектуры. Здесь и величественные сталинки, и прагматичные хрущёвки, и многоэтажки из 70-х. Общественностью активно обсуждалось будущее этой улицы. Жители решили, что «Коммунка», как её любовно называют полевчане, должна задать новый ритм городской жизни. Затягивать с реализацией проекта не будут, в мэрии сообщили, что конкурсные процедуры начнут уже в этом году.

– В 2022 году улица Коммунистическая обязательно приобретёт замечательный новый вид, – заверил директор Центра социально-коммунальных услуг Полевского ГОДмитрий Коробейников.

В Лесном полученные 70 млн рублей намерены потратить на благоустройство пустыря в новом жилом микрорайоне №5. Выбор территории для благоустройства парковой зоны и разработка дизайн-проекта проходили при активном участии жителей. Территорию будущего парка пересекут транзитные и прогулочные тротуары, оживят спортивные и игровые площадки. Кроме того, лесничане здесь планируют проводить массовые мероприятия. Для этого соорудят многофункциональный навес и площадку с амфитеатром.

Средства, направляемые из федерального бюджета, значительны, но, как показывает практика, их недостаточно для реализации амбициозных планов свердловчан. Муниципалитеты привлекают средства спонсоров. Глава Лесного Сергей Черепанов сообщил, что победа в конкурсе стала возможна благодаря активности жителей и совместной работе с комбинатом «Электрохимприбор», госкорпорацией «Росатом». Краснотурьинцы благодарны за финансовую поддержку компании «РУСАЛ», а невьянцы – артели старателей «Нейва». Из областного бюджета также выделяются средства на создание красоты в малых городах. Объёмы финансирования будут определены на согласительных комиссиях.

– Получение грантов даёт муниципалитетам возможность выйти за рамки стандартного благоустройства и наполнить свои общественные пространства новым содержанием, – считает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

О конкурсе Минстроя РФ

Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений был создан в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В этом году на участие в конкурсе было подано 307 заявок из 73 субъектов РФ. В том числе 10 – от Свердловской области. Призовой фонд конкурса составил 10 млрд руб. Он распределён между 160 городами. В первый конкурсный год единственным победителем федерального отбора от региона была Верхняя Тура. В прошлом году победу, как и нынче, одержали пять городов Среднего Урала – Верхотурье, Верхняя Пышма, Богданович, Красноуфимск и Верхний Тагил.

Делегации свердловских городов-победителей с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным (третий слева) и областным министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым (шестой слева) Фото: Гузель Низамова

Лесной впервые участвовал в конкурсе и победил Фото: Проектная документация. Администрация ГО Город Лесной