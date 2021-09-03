Почётным гражданином Свердловской области стал создатель "Чёрного тюльпана"

Самые известные работы Константина Грюнберга установлены в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области подписал указ о присвоении звания "Почётный гражданин Свердловской области" члену региональной общественной организации "Творческий союз художников" Константину Грюнбергу. Он стал 84-м Почётным гражданином области.

Согласно указу №520-УГ, который будет опубликован в номере "Областной газеты" за 4 сентября, Константин Грюнберг удостоился почётного звания "за выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области".

Константин Васильевич Грюнберг родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1944 году. В 1968 году он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. В 1998 году стал членом свердловского Союза художников.

Самые известные работы Константина Грюнберга установлены в Екатеринбурге. Это, в частности, "Памятник маршалу Жукову" (1995 год), "Чёрный тюльпан" (1995) и "Лыжный батальон" (1996).

Напомним, 83-м Почётным гражданином Свердловской области стал умерший в конце 2020 года главврач Красноуфимской больницы Дмитрий Новосёлов. Почётное звание было присвоено ему посмертно.