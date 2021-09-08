S7 запускает рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Полёты авиакомпания начнёт осуществлять в ноябре. Фото: Александр Исаков

Авиакомпания S7 c ноября начнёт осуществлять прямые рейсы из Екатеринбурга на египетские курорты Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх) и Хургаду. Первый рейс из Кольцово на африканский курорт намечен на 5 ноября.

Полёты в Хургаду будут выполняться раз в неделю по пятницам, начиная с 5 ноября. Обратные рейсы будут осуществляться по четвергам - первый полёт из Хургады в Екатеринбург авиакомпания выполнит 4 ноября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Из Кольцово в Шарм-эш-Шейх полёты будут выполняться по вторникам. Первый рейс состоится 2 ноября. Первый перелёт в Екатеринбург будет осуществлён 1 ноября.

На сайте авиакомпании указано, что стоимость прямого перелёта в Хургаду 5 ноября начинается от 20,2 тысячи рублей, в обратную сторону, 11 ноября, — от 22,4 тысячи рублей. В Шарм-эш-Шейх 2 ноября можно улететь за 19,9 тысячи рублей, обратно, 8 ноября, — от 22,2 тысячи рублей.

Сейчас из аэропорта Кольцово в Хургаду и Шарм-эш-Шейх полёты осуществляет авиакомпания RedWings. Как писала «Областная газета» ранее Росавиация также выдала допуски к выполнению рейсов на курорты Египта из Екатеринбурга авиакомпаниям «Сибирь», «Россия», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», AzurAir, Royal Flight и другим. Но окончательное решение о начале полётов к побережью Красного моря из региональных аэропортов принимает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

При этом авиасообщение с египетскими курортами из Москвы открылось ещё 9 августа.