В Нижнем Тагиле новые улицы назвали в честь Героев СССР

Пяти улицам Нижнего Тагила присвоили имена в честь Героев СССР и заслуженного врача РСФСР. Всего на карте рядом с посёлком Зональный появилось девять новых точек.
Администрация Нижнего Тагила опубликовала постановления о присвоении наименований новым улицам жилого района "Южный" в районе посёлка Зональный. Объекты получили названия:
- улица Шмакова - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Отечественной войны I степени" (дважды), "Красного Знамени" (дважды), лётчика, командира звена штурмового авиационного полка, полковника Анатолия Шмакова;
- улица Епимахова - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Отечественной войны I и II степени", командира дивизиона 576-го артиллерийского полка гвардии, майораНиколая Епимахова;
- улица Дерябина - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Красного Знамени", "Александра Невского", "Отечественной войны I и II степени", "Красной Звезды", лейтенанта (в годы войны) Юрия Дерябина;
- улица Пологова - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Красного Знамени" (трижды), "Отечественной войны I и II степени", "Красной Звезды", штурмана-истребителя авиационного полкаПавла Пологова;
- улица Фарберов - в честь заслуженного врача РСФСР, подполковника медицинской службы, Кавалера орденов "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени Наума Фарберова.
Также на карте района появятся и более простые названия:
- улица Мирная,
- улица Испытателей,
- улица Танкистов,
- улица Защитников.