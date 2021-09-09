В Нижнем Тагиле новые улицы назвали в честь Героев СССР

Улицы появятся в районе Южный. Безымянные улицы скоро получат названия и на карте. Фото: скрин Яндекс.Карты

Пяти улицам Нижнего Тагила присвоили имена в честь Героев СССР и заслуженного врача РСФСР. Всего на карте рядом с посёлком Зональный появилось девять новых точек.

Администрация Нижнего Тагила опубликовала постановления о присвоении наименований новым улицам жилого района "Южный" в районе посёлка Зональный. Объекты получили названия:

улица Шмакова - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Отечественной войны I степени" (дважды), "Красного Знамени" (дважды), лётчика, командира звена штурмового авиационного полка, полковника Анатолия Шмакова ;

; улица Епимахова - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Отечественной войны I и II степени", командира дивизиона 576-го артиллерийского полка гвардии, майора Николая Епимахова ;

; улица Дерябина - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Красного Знамени", "Александра Невского", "Отечественной войны I и II степени", "Красной Звезды", лейтенанта (в годы войны) Юрия Дерябина ;

; улица Пологова - в честь Героя Советского Союза, Кавалера орденов "Ленина", "Красного Знамени" (трижды), "Отечественной войны I и II степени", "Красной Звезды", штурмана-истребителя авиационного полка Павла Пологова ;

; улица Фарберов - в честь заслуженного врача РСФСР, подполковника медицинской службы, Кавалера орденов "Знак Почёта", Трудового Красного Знамени Наума Фарберова.

Также на карте района появятся и более простые названия: