Турция отменила сдачу ПЦР-теста для туристов младше 12-ти лет

Сдавать тест должны будут те, кто страше 12. Фото: Галина Соловьёва

Власти Турции смягчили правила въезда в страну. Дети младше 12 лет теперь не обязаны проходить ПЦР-тестирование перед приездом в страну.

Об этом сообщается в циркуляре Министерства внутренних дел Турции.

"Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию будут освобождены от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов", - цитирует сообщение Министерства внутренних дел Турции ТАСС.

Ранее такое указание распространялось только на детей до шести лет.

Остальные категории граждан по-прежнему должны предъявлять документ о вакцинации или перенесённом заболевании, которое было в последние шесть месяцев. Если такие документы предоставить невозможно, то необходимо иметь результаты ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

Напомним, Анталья вошла в список самых популярных направлений для летнего отдыха у уральцев. С 22 июня по конец августа из Кольцово на турецкий курорт вылетело 219 149 пассажиров.