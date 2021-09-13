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13 сентября 2021, 14:34

Владимир Путин наградил коллектив Уралвагонзавода почётным знаком РФ

Уралвагонзавод

Уралвагонзавод стал первым предприятием, коллектив которого удостоился этой награды Фото: Александр Зайцев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Уралвагонзавода почётным знаком РФ "За успехи в труде". В 2021 году завод празднует своё 85-летие.

Соответствующий документ о награждении опубликован на сайте Кремля.

"За большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности наградить почётным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", Свердловская область", - говорится в тексте указа.

Отметим, что почётный знак "За успехи в труде" был учреждён в августе 2021 года, а Уралвагонзавод стал первым предприятием, коллектив которого удостоился этой награды.

11 октября 2021 года исполнится 85 лет со дня открытия предприятия. Празднование юбилея началось ровно за месяц до знаменательной даты - 11 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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