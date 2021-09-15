В Екатеринбурге выпустили почтовые карточки с домом-музеем Мамина-Сибиряка

Именно с официального открытия этого Музея 1 мая 1946 года началась история Объединённого музея писателей Урала. Фото: АО "Почта России"

В почтовых отделениях Екатеринбурга появились карточки с изображением дома-музея Д. Н. Мамина-Сибиряка. Они выпущены в честь 75-летия Объединённого музея писателей Урала.

Всего издана тысяча конвертов. На них есть знак почтовой оплаты литеру В. Для отправки письма в любой российский регион дополнительных марок не требуется.

"На открытках изображён Литературно-мемориальный дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Именно с официального открытия этого музея 1 мая 1946 года началась история Объединённого музея писателей Урала", - рассказали в отделе по маркетингу и коммуникациям "Макрорегион УРАЛ" АО "Почта России".

Напомним, что сейчас в состав Объединённого музея писателей Урала, помимо дома Мамина-Сибиряка (на ул. Пушкина), входят Мемориальный дом-музей П.П. Бажова, дом-музей П. П. Бажова (Сысерть), Литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Решетникова, музей "Литературная жизнь Урала XIX века", музей "Литературная жизнь Урала XX века", музей кукол и детской книги "Страна чудес", парк Литературного квартала, Камерный театр.

Напомним, что 2022 год в Свердловской области объявлен Годом Мамина-Сибиряка. В следующем году исполняется 170 лет со дня рождения и 110 лет со дня смерти русского писателя.