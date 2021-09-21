Гордума Екатеринбурга признала ТЦ культурно-досуговыми учреждениями

Действующий градостроительный регламент территориальной зоны Ц-4 не предусматривает функционирование кинотеатров в ТЦ. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты Екатеринбургской гордумы поддержали предложение о признании торговых центров культурно-досуговыми учреждениями. Такое решение связано с отсутствием законного разрешения на работу кинотеатров в ТЦ.

Об этом во время своего доклада на заседании гордумы Екатеринбурга сказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов.

"Современные крупные торговые центры имеют в своём составе кинокомплексы. При этом вид разрешённого использования, допускающий функционирование кинотеатров, регламентом не предусмотрен", - пояснил Алексей Храмов.

Внесение соответствующих поправок в градостроительный регламент территориальной зоны Ц-4 (зона крупных ТЦ, оптовой торговли, рынков и складских объектов) позволит устранить имеющийся недостаток.

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