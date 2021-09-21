Темы дня

Общество
21 сентября 2021, 13:54

Гордума Екатеринбурга признала ТЦ культурно-досуговыми учреждениями

ТЦ

Действующий градостроительный регламент территориальной зоны Ц-4 не предусматривает функционирование кинотеатров в ТЦ. Фото: Алексей Кунилов.

Депутаты Екатеринбургской гордумы поддержали предложение о признании торговых центров культурно-досуговыми учреждениями. Такое решение связано с отсутствием законного разрешения на работу кинотеатров в ТЦ.

Об этом во время своего доклада на заседании гордумы Екатеринбурга сказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов.

"Современные крупные торговые центры имеют в своём составе кинокомплексы. При этом вид разрешённого использования, допускающий функционирование кинотеатров, регламентом не предусмотрен", - пояснил Алексей Храмов.

Внесение соответствующих поправок в градостроительный регламент территориальной зоны Ц-4 (зона крупных ТЦ, оптовой торговли, рынков и складских объектов) позволит устранить имеющийся недостаток.

Читайте также:

В России изменятся правила оказания услуг зрителям кинотеатров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.09.2021, 14:56 / Спорт
Россия вступила в борьбу за право проведения мужского ЧЕ-2025 по баскетболу
21.09.2021, 13:57 / Экономика
Свердловские строительные компании потребовали повысить стоимость госконтрактов
21.09.2021, 13:54 / Общество
Гордума Екатеринбурга признала ТЦ культурно-досуговыми учреждениями
21.09.2021, 13:53 / Политика
Опубликованы итоги выборов депутатов Заксобрания Свердловской области по одномандатным округам
21.09.2021, 13:47 / Общество
На Среднем Урале выявили ещё 511 случаев COVID-19