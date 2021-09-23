Свердловскую область ждут заморозки до -5ºС

В конце недели даже днём будет холодно. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области ждут ночные заморозки. Синоптики дали прогноз погоды на конец недели.

По сообщению Уральского гидрометцентра, в ночь на 24 сентября местами на Среднем Урале ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°С. При этом днём воздух прогреется до +11...+16°С. Свердловчан также предупреждают о тумане в тёмное время суток и по утру.

Минусовые температуры ожидаются и в последующие две ночи. Так, в субботу в ряде населённых пунктов может похолодать до -2°С, а в воскресенье - до -3°С. Днём 25 сентября столбики термометров покажут +10...+15°С, 26 сентября - всего +5, +10°С.

В окрестностях Екатеринбурга ближайшей ночью будет -3°С, следующей - до -2°С. Напомним, ранее синоптики предполагали, что ночные заморозки в регионе временно отступят.