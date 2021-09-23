На реконструкцию цирка в Екатеринбурге готовы выделить 2,3 млрд рублей

Исполнителя, который займётся реконструкцией цирака, выберут 6 октября. Фото: Георгиева Нина.

На реконструкцию Екатеринбургского государственного цирка объявлен конкурс. Начальная цена контракта оценивается в 2 млрд 250 млн рублей (федеральный бюджет), что на 200 млн меньше, чем заявлялось ранее.

Заказчиком выступает Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, срок выполнения работ - не позднее 1060 дней с даты заключения госконтракта. Заявки принимаются до 30 сентября. Исполнителя выберут 6 октября.

Ранее "Областная газета" сообщала о планах Екатеринбургского цирка уйти на капремонт в 2022 году. Тогда же стоимость реконструкции здания оценивалась в 2 млрд 458 млн рублей.

"Проектная документация будет готовиться с января 2021 года, после чего и будет утверждён список всех работ. Но по опыту ремонта в двух цирках, которые я возглавляла, меняться будут все системы - от фундамента до крыши. По моим прогнозам, ремонт займёт два года", - заявляла "ОГ" директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

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