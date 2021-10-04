Глава Роспотребнадзора: массовые мероприятия отменены по всей стране

Мероприятия проводятся исключительно в соответствии с постановлением главного государственного санврача. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменены по всей стране. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во время своего выступления на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с COVID-19 она заявила: "По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране и проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса".

Попова также рассказала, что на сегодняшний день нет ни одного субъекта, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек. В свою очередь от 1 до 3 тысяч участников разрешено всего в двух субъектах (в каких не уточняется).

"И хочу ещё раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся. И оснований для их проведений нет, кроме тех случаев, когда они организуются, как мероприятия свободные от ковидной инфекции", - добавила она.

Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось!

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