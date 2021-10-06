Владимир Путин: Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу

Владимир Путин считает, что Россия может выйти на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа. Фото: пресс-служба Кремля.

В этом году Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу. Об этом в ходе сегодняшнего совещания по вопросам развития энергетики сообщил глава государства Владимир Путин.

По его словам, перед совещанием он ознакомился с данными "Газпрома". Так, 2018 год был рекордным по поставкам в дальнее зарубежье (преимущественно в Европу) – 201,7 миллиарда кубических метров. В 2019 году в связи с запросами партнёров было немного меньше, а именно 199,4 миллиарда кубометров. В пандемийный 2020 год – 179,35 миллиарда кубических метров.

"2021 год – это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15 процентов к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на ещё один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", – передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

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