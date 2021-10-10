В Татарстане объявили 11 октября днём траура по погибшим при крушении L-410

Самолёт L-410 принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Татарстане в связи с гибелью людей в авиакатастрофе 11 октября объявлено днём траура. Соответствующий указ подписан главой Республики Рустамом Миннихановым.

Он постановил в день траура на всей территории Татарстана приспустить государственные флаги. В документе также отмечается, что телерадиокомпаниям и организациям культуры будет предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Кабмин займётся подготовкой предложений по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 (самолёт принадлежал Мензелинскому аэроклубу), сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ранее "Областная газета" писала, что инцидент произошёл сегодня утром в Мензелинском муниципальном районе. 16 человек погибли (гости из соседних республик, а также татарстанцы), ещё 6 имеют серьёзные повреждения.

По уточнённым данным, на высоте 70 м пилоты самолёта L-410 доложили об отказе одного из двигателей и попросили вынужденную посадку.

Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим, информирует пресс-служба Минздрава России.

ДОСААФ России приостановило все полёты самолётов типа L-410 до окончания расследования причин крушения воздушного судна в Татарстане, сообщает ТАСС.