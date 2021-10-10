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10 октября 2021, 12:53

16 человек погибли при крушении самолёта в Татарстане

При крушении самолёта L-410 в Татарстане погибли люди. Предварительно сообщается о 16 жертвах.

Ещё семь человек госпитализированы. Один их них находится в крайне тяжёлом состоянии, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По уточнённым данным на борту воздушного судна находилось 23 человека, в том числе парашютисты и члены экипажа.

Напомним, в прошлом месяце такой же самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли.

Справка "ОГ"

L-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку.

Сегодня самолёты семейства L-410 летают более чем в 50 странах на пяти континентах. Наибольшим спросом они пользуются в России, Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе.

Основные характеристики самолёта L-410:

  • Экипаж - два пилота;
  • Пассажиры -17-19 человек;
  • Максимальная дальность полёта - 675 км;
  • Максимальная крейсерская скорость - 246 км/ч (405 км);
  • Двигатели GE H80-200;
  • Мощность двигателей - 597 кВт каждый;
  • Коммерческая нагрузка - 1800 кг.
Областная газета Свердловской области

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