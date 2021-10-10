16 человек погибли при крушении самолёта в Татарстане

При крушении самолёта L-410 в Татарстане погибли люди. Предварительно сообщается о 16 жертвах.

Ещё семь человек госпитализированы. Один их них находится в крайне тяжёлом состоянии, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По уточнённым данным на борту воздушного судна находилось 23 человека, в том числе парашютисты и члены экипажа.

Напомним, в прошлом месяце такой же самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли.

Справка "ОГ"

L-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку.

Сегодня самолёты семейства L-410 летают более чем в 50 странах на пяти континентах. Наибольшим спросом они пользуются в России, Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе.

Основные характеристики самолёта L-410: