16 человек погибли при крушении самолёта в Татарстане

При крушении самолёта L-410 в Татарстане погибли люди. Предварительно сообщается о 16 жертвах.
Ещё семь человек госпитализированы. Один их них находится в крайне тяжёлом состоянии, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По уточнённым данным на борту воздушного судна находилось 23 человека, в том числе парашютисты и члены экипажа.
Напомним, в прошлом месяце такой же самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области. На борту находились 16 человек, из них четверо погибли.
Справка "ОГ"
L-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Самолёт идеален для местных авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку.
Сегодня самолёты семейства L-410 летают более чем в 50 странах на пяти континентах. Наибольшим спросом они пользуются в России, Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Европе.
Основные характеристики самолёта L-410:
- Экипаж - два пилота;
- Пассажиры -17-19 человек;
- Максимальная дальность полёта - 675 км;
- Максимальная крейсерская скорость - 246 км/ч (405 км);
- Двигатели GE H80-200;
- Мощность двигателей - 597 кВт каждый;
- Коммерческая нагрузка - 1800 кг.