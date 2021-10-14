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Общество
14 октября 2021, 10:04

В воздухе Екатеринбурга выявили превышение концентрации вредных веществ

Человек в маске и город в тумане

Врачи советуют не выходить лишний раз на улицу. Фото: Александр Зайцев

Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воздуха в Екатеринбурге. В пробах на улице Счастливой нашли превышение концентрации вредных веществ.

Отбор проб и исследования продолжаются, но первые результаты уже известны.

"Согласно результата исследований проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (углекислый газ) в 2,12 раза, мелкодисперсной пыли PM10 (размер частицы диаметром от 10 микрометра) - в 2,1 раза, PM 2,5 (размер частицы диаметром от 2,5 микрометра) - в 2,31 раза.  Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сотрудники МЧС рекомендуют не открывать окна и форточки, пить много воды, ограничить курение, отказаться от длительных прогулок на улице и при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, обращаться к врачу.

Напомним, сегодня Екатеринбург снова накрыл густой смог из-за тлеющих торфяников в районе микрорайона Солнечный. 

Областная газета Свердловской области

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