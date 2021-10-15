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15 октября 2021, 16:00

Всероссийская перепись населения впервые запустилась на портале Госуслуг

ВПН

Заполнить электронный переписной лист можно в период с 15 октября по 8 ноября. Фото: Алексей Кунилов.

В пятницу, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения (ВПН). Заполнить анкету со статистическими данными впервые можно через портал Госуслуг.

Как сообщается в telegram-канале Минцифры РФ, заполнить анкету для сбора статистических данных жители России могут по адресу census.gosuslugi.ru. Для того, чтобы принять участие в ВПН в онлайн-формате, россиянам требуется стандартная или подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг.

Заполнить электронный переписной лист можно в период с 15 октября по 8 ноября.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения должен был состояться ещё в прошлом году, но был перенесён из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. За месяц переписчикам предстоит внести в базу данные обо всех домохозяйствах. Это важно для актуализации информации о численности населения страны в целом и отдельных населённых пунктов, а также для формирования стратегий их развития на ближайшее время.

Подробнее о Всероссийской переписи населения читайте в номере "Областной газеты" за 15 октября.

Областная газета Свердловской области

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