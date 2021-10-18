Темы дня

Общество
18 октября 2021, 10:48

Максимальное пособие по уходу за ребёнком в 2022 году увеличится до 31 282 рублей

Семья с ребёнком и памятник Петру и Февронии

Размер минимального пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8%. Фото: Павел Ворожцов

В России проиндексируют пособия по уходу за ребёнком, а также выплаты при рождении ребёнка. Максимальный размер соцпомощи по уходу за ребёнком в 2022 году вырастет до 31 282 рублей.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком проиндексируют на 5,8% - с 1 февраля 2022 года будет выплачиваться от 7 493 рублей. Максимальный размер выплаты составит 31 282 рубля. Об этом говорится в заключении Счётной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

На данный момент, минимальный размер пособия - 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей. Согласно документу, расходы в стране на выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей. 

С 1 февраля на 5,8% также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребёнка. Мамам будут выплачивать по 19 981 рублю. Расходы на эту категорию в бюджете страны составляют 19,8 млрд рублей. В настоящее время размер социальной помощи составляет 18 886 рублей.

Читайте также:

Беременность станет объективной причиной для отсутствия заработка при подаче заявления на детские пособия

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.10.2021, 11:43 / Общество
Главврач первоуральской больницы, где идёт проверка из-за смерти пациента, ушёл на больничный
18.10.2021, 11:33 / Общество
В Свердловской области действуют 20 природных пожаров
18.10.2021, 10:48 / Общество
Максимальное пособие по уходу за ребёнком в 2022 году увеличится до 31 282 рублей
18.10.2021, 10:34 / Общество
Два человека погибли в результате столкновения и возгорания грузовика и автомобиля Lada
18.10.2021, 09:52 / Общество
В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в сельской школе