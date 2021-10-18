Максимальное пособие по уходу за ребёнком в 2022 году увеличится до 31 282 рублей

Размер минимального пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8%. Фото: Павел Ворожцов

В России проиндексируют пособия по уходу за ребёнком, а также выплаты при рождении ребёнка. Максимальный размер соцпомощи по уходу за ребёнком в 2022 году вырастет до 31 282 рублей.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком проиндексируют на 5,8% - с 1 февраля 2022 года будет выплачиваться от 7 493 рублей. Максимальный размер выплаты составит 31 282 рубля. Об этом говорится в заключении Счётной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

На данный момент, минимальный размер пособия - 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей. Согласно документу, расходы в стране на выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.

С 1 февраля на 5,8% также проиндексируют единовременное пособие при рождении ребёнка. Мамам будут выплачивать по 19 981 рублю. Расходы на эту категорию в бюджете страны составляют 19,8 млрд рублей. В настоящее время размер социальной помощи составляет 18 886 рублей.

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