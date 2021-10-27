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Общество
27 октября 2021, 17:35

Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ имени Чехова

  Ксения Лязер
Константин Хабенский

На должность художественного руководителя МХТ имени Чехова будет назначен Константин Хабенский. Фото: кадр шоу "Вечерний Ургант".

Заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач покидает пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Должность займёт актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, Константину Хабенскому предстоит предложить зрителю новые творческие проекты. "Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

Кадровые изменения произошли и в Московском художественном академическом театре имени Максима Горького, где на должность гендиректора театра назначен Владимир Кехман. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.

Досье

Константин Хабенский - российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель. Родился 11 января 1972 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Окончил ЛГИТМиК в 1996 году. В 1995-1996 годах работал в Экспериментальном театре "Перекресток". В 2003 году был принят в труппу МХТ. Известеные киноработы: "Убойная сила", "Географ глобус пропил", "Метод", "Огонь".

В 2008 году создал "Благотворительный фонд Константина Хабенского", который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга. В 2019 году был удостоен Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

Областная газета Свердловской области

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