Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ имени Чехова

На должность художественного руководителя МХТ имени Чехова будет назначен Константин Хабенский. Фото: кадр шоу "Вечерний Ургант".

Заслуженный деятель искусств РФ Сергей Женовач покидает пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Должность займёт актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры, Константину Хабенскому предстоит предложить зрителю новые творческие проекты. "Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

Кадровые изменения произошли и в Московском художественном академическом театре имени Максима Горького, где на должность гендиректора театра назначен Владимир Кехман. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.