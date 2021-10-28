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28 октября 2021, 14:00

В Екатеринбурге осудили мужчину, устроившего смертельное ДТП на ЕКАДе

  Ксения Лязер
авария

Водителю автомобиля "ВАЗ-2113" вынесен приговор в виде 3 лет лишения свободы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор обвиняемому в резонансном ДТП на ЕКАД. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе его 7-летняя дочь.

Водитель автомобиля "ВАЗ-2113" признан виновным в совершении преступления ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Напомним, вечером 10 мая водитель "ВАЗ-2113", не убедившись в отсутствии транспортных средств на проезжей части ЕКАД создал помеху автомобилю Fiat Ducato, в результате чего произошло ДТП. В момент аварии в первом автомобиле находилась семья из пяти человек: мама, отец их 7-летняя дочь, а также бабушка и дедушка. Все четверо пассажира погибли.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также с лишением права управлять транспортными средствами три года. Кроме того, районный суд взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу водителя Fiat Ducato. Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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