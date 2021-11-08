С 8 ноября в России начнут переоформлять действующие сертификаты о вакцинации от COVID-19

Сертификаты сформированные до вступления в силу настоящего приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством портала госуслуг не позднее 1 марта 2022 года. Фото: Павел Ворожцов.

С сегодняшнего для в России вводится новый сертификат единого образца о вакцинации или перенесённом COVID-19. Документ доступен на английском и русском языках, в электронном и бумажном виде.

Согласно приказу Минздрава, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сертификат включает в себя персональные данные владельца, сведения о документе, удостоверяющем личность, СНИЛС и полис ОМС. В левом верхнем углу предусмотрено место для QR-кода.

Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. При желании можно получить сертификат в бумажном виде. Для этого необходимо обратиться в МФЦ.

Отмечается, что сертификаты, сформированные до вступления в силу настоящего приказа, подлежат переоформлению в автоматическом режиме посредством портала Госуслуг не позднее 1 марта 2022 года.

Как уточняется в приложении №2, "в случае появления обновлённых сведений о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции и (или) перенесённом заболевании <...>, сертификат переоформляется с сохранением ранее внесённых в него сведений".